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Погибшему в ЦАР режиссеру Расторгуеву посмертно присуждена «Лавровая ветвь»

Общество

Совет конкурса принял решение о награде единоласно

Москва, 3 августа 2018, 10:24 — REGNUM  Убитый в Центрально-Африканской Республике российский режиссер-документалист Александр Расторгуев будет награжден премией «Лавровая ветвь» посмертно, сообщила пресс-служба дирекции конкурса.

«Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву», — говорится в сообщении.

Церемония награждения состоится 12 декабря 2018 года, одновременно с закрытием Международного фестиваля документального кино «Артдокфест».

Отмечается, что талант режиссера не раз подтверждался наградами премии. В 2011 году его работа «Мамочки» была признана лучшим неигровым телефильмом, а в 2005 режиссер был удостоен награды в номинации «Лучший неигровой арт-фильм» за ленту «Дикий, дикий пляж. Жар нежных».

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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