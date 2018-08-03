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В Ярославле разработали проект благоустройства Ботанического сада

Общество

Форэскизы представил Институт стратегических инициатив

В Ярославле разработали проект благоустройства Ботанического сада
Иллюстрация: Http://indsi.ru
Форэскиз

Ярославль, 3 августа 2018, 10:21 — REGNUM  По поручению мэрии Ярославля специалистами отдела имиджевых проектов Института стратегических инициатив разработан форэскиз благоустройства территории Ботанического сада при ЯГПУ им. Ушинского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как поясняют в ИСРСИ, концепция благоустройства базируется на идее объединения городов Золотого Кольца России. Проект включает в себя мощение дорожек природным камнем, озеленение, разбивку клумбы, создание топиарных фигур и живой изгороди, установку информационных стендов, посвящённых городам Золотого кольца России, установку уличной мебели.

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Городское благоустройство
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