Экс-депутата Прикамья за хищение более 200 млн рублей ждёт суд

Пермь, , 10:52 — REGNUM В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу, где речь идёт о выводе более 200 млн рублей из российского банка. Материалы направлены в Ленинский районный суд города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Напомним, что бывшего совладельца «Экопромбанка» и экс-депутата законодательного собрания Прикамья Владимира Н. задержали в здании администрации Пермского края в феврале 2018 года. Следователи настаивали на взятии фигуранта под стражу, но суд освободил его под залог в 20 млн рублей.

По данным прокуратуры, крупный акционер ОАО Акционерного коммерческого банка «Экопромбанк» в совершении двух преступлений, оба касаются финансового мошенничества. В 2012 году, совершено хищение 215 млн рублей из кредитного учреждения, аукционером которого является Владимир Н. В 2014 году он якобы похитил 7 млн рублей со счёта предпринимателя, заключив предварительный договор о приобретении недвижимости. Однако коммерсант не стал её обладателем. Впоследствии недвижимость была перепродана.

В счет возмещения причиненного ущерба банку и предпринимателю на имущество обвиняемого наложен арест. Стоит отметить, что по делу в качестве соучастника проходит ещё один фигурант. Он объявлен в федеральный розыск, а его имущество — под арестом.

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