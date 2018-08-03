В Шэньяне на северо-востоке Китая побит абсолютный температурный рекорд

Шэньян, Китай, , 10:10 — REGNUM В столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая городе Шэньяне, где воздух прогрелся до 38,4 градуса Цельсия, зафиксирован самый жаркий день с 1951 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Температурный рекорд, который был зафиксирован в 15:48 по местному времени 2 августа, превысил предыдущий рекорд от 18 июля 1952 года, когда воздух раскалился до 38,3 градуса. Город начал на регулярной основе отслеживать погоду лишь с 1951 года, поэтому новый рекорд является для города абсолютным за время наблюдений.

Напомним, что волна раскаленного воздуха подошла к северным районам Китая 29 июля. Метеорологи прогнозируют подъем температуры в некоторых районах выше 40 градусов Цельсия.

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