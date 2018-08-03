Приплывший на Чукотку на рыбацкой лодке гражданин США попросил убежища в РФ

Анадырь, , 10:02 — REGNUM Пограничники задержали в селе Лаврентия на Чукотке мужчину, который приплыл в Россию на рыбацкой лодке. Как выяснилось, задержанный — гражданин США. Мужчина пояснил, что рыбачил на побережье Аляски, а затем решил отправиться в Китай, но попал в Россию.

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При себе гражданин не имел никаких документов, кроме водительского удостоверения. Мужчина попросил в России политического убежища, пишет Интерфакс. Пограничники заподозрили у рыбака психическое расстройство. В ближайшее время его доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства.

Официальных комментариев по этому случаю от ответственных ведомств не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года политическое убежище в России попросил футбольный болельщик из Нигерии, прибывший в Россию на ЧМ-2018. По словам нигерийца, его преследуют на родине за участие в антиправительственных акциях, а в его адрес уже поступали угрозы убийства от военных страны. Вопрос о предоставлении убежища гражданину Нигерии находится на рассмотрении российских спецслужб.

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