В Китае из сети удалены сотни мультфильмов и комиксов, оправдывающих фашизм

Пекин, , 09:56 — REGNUM В рамках борьбы с вредным онлайн-контентом в Китае были удалены тысячи видео, музыкальных композиций, а также мультфильмов и исследований музыкальных произведений, где оправдывались фашизм и милитаризм, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Министерство культуры и туризма заявило в своем заявлении, что восемнадцати ключевым музыкальным платформам было дано предписание провести проверки загруженного на них онлайн-контента, в результате чего были выявлены 4664 музыкальных продуктов и более 100 тыс. видеороликов, а также порядка 4,3 тыс. пользовательских комментариев, которые подлежали последующему удалению.

Министерство также постановило местным властям, ответственным за культуру в Пекине, а также провинциях Чжэцзян и Гуандун, расследовать эпизоды, когда в музыкальных произведениях осуществляется оправдание фашизма и милитаризма. В общей сложности 977 мультфильмов и 167 комиксов было удалено в результате самопроверок, проведенных 11 компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мобильных приложений были удалены из магазина за нарушения, включающие распространение вульгарного и пиратского контента, сцен насилия и порнографии.

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