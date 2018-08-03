Фёдор Смолов сделал селфи после ночной аварии в Краснодаре

Краснодар, , 09:55 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов сделал селфи на месте нашумевшей аварии в столице Краснодарского края, передаёт телеканал «РЕН-ТВ».

На опубликованном фото спортсмен запечатлён с неизвестным молодым человеком на фоне разбитого автомобиля BMW в дорогой комплектации M5 First Edition. По сведениям телеканала, Смолова увез с места происшествия его товарищ.

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Как сообщало ИА REGNUM, форвард «Краснодара» покинул место ДТП, произошедшего в ночь на 1 августа. По словам футболиста, после удара машины в дорожное ограждение он почувствовал себя плохо и поэтому вынужден был уехать.

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