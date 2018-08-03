Почти 200 участков Хабаровском крае затоплены в результате паводка на Амуре

Хабаровск, , 09:45 — REGNUM Паводок на реке Амур в районе Хабаровска привел к подтоплению 192 дачных участков на островах Кабельный, Б. Уссурийский и в поселке Корсаково, сообщает 3 августа пресс-служба комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

«Сохраняется вероятность подтопления сенокосов, посевов, дорог, линий связи, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме р. Амур», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве выпустили информационное сообщение о том, что населению в зоне риска необходимо предпринять своевременные меры по сохранению имущества и сбору урожая. Проживающим на своих дачных участках спасатели рекомендуют вернуться в город, а туристам — воздержаться от походов и сплавов по рекам.

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