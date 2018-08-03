Дипломы вслед за диссертациями могут начать проверять на плагиат

Москва, , 09:42 — REGNUM Дипломы студентов российских вузов может постигнуть та же участь, что и магистерские диссертации. Их могут начать проверять на плагиат. Предложение оценивать качество выпускных работ по этому критерию поступило от Рособрнадзора. Об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференци, посвященной итогам приёмной кампании, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

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«Мы же умеем с диссертациями это делать, давайте и с дипломами это сделаем. Доля несамостоятельно написанных, списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своим студентами», — сказал Кузьминов.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная идея уже звучала несколько лет назад. Летом 2016 года с инициативой обязать высшие учебные заведения выкладывать дипломные работы студентов в интернет выступила рабочая группа «Интернет+Образование» при Институте развития интернета, которая собиралась заняться разработкой формата публикации, правил доступа к ним и других критериев.

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По словам одного из авторов инициативы, президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засурского, после публикации в интернете работы всех студентов будут централизованно проверены системой «Антиплагиат». Централизованная проверка студенческих дипломов через интернет сможет показать реальное состояние дел в высшем образовании. Сообщалось, что инициатива прошла предварительное одобрение в Минобрнауки.

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