Чиновники «освободили» Орел немецкими танками

Орел, , 09:33 — REGNUM Изображение фашистского танка появилось на сайте администрации Орловского района Орловской области — под объявлением о проведении 4 августа митинга, посвященного 75-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. После того как на это обратили внимание жители, афишу с портала администрации убрали, а главе администрации пришлось публично извиняться.

О том, что на афише, приглашающей принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения города от нацистов, почему-то изображен не советский, а немецкий танк, в редакцию «Орловских новостей» сообщил читатель, спросивший: «Что, Орел от немцев немцы освобождали?» Позже выяснилось, что сама фотография, использованная на афише (военная техника, движущаяся по улицам Орла), находится на странице «Старые фотографии Орла. Оккупированный Орел».

2 августа скандальную афишу с сайта убрали, вместо этого разместили публичный комментарий ситуации главы администрации Юрия Парахина.

«Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! С трудом могу подобрать слова для объяснения сложившейся ситуации в связи с опубликованием афиши к мероприятию, посвященному 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Считаю своим долгом не прятаться от ситуации, а открыто высказать свои слова извинения перед всеми жителями, ветеранами, тружениками тыла, детьми войны. Это непростительная ошибка, которую мы исправили, но которая станет навсегда нам уроком на будущее», — заявил Парахин.

«Хочу всех заверить в том, что мы с глубоким уважением относимся к памяти о людях, которые воевали, трудились в тылу, ковали нашу общую Великую Победу. И в подтверждение своих слов хочу сказать, что мы в течение года провели большое количество патриотических мероприятий, поддерживали наших ветеранов, участников войны, проводили уход за мемориалами Великой Отечественной войны, привлекали спонсоров, вкладывали и личные средства в благоустройство памятников и воинских захоронений. Мы будем продолжать эту работу и в дальнейшем, поскольку это наша святая обязанность», — говорится в обращении.

Глава администрации пообещал провести «всестороннее расследование сложившейся ситуации» и наказать виновных, при этом подчеркнув, что с себя ответственности не снимает.

Отметим, что мероприятия к 75-летию освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в регионе стартовали 2 августа. Накануне, 2 августа в селе Красниково Кромского района состоялась церемония перезахоронения останков 21 советского бойца, погибшего в годы войны.