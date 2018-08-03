В Перми с 1 сентября начнут внедрять новую систему школьной безопасности

Пермь, , 09:30 — REGNUM В Перми с 1 сентября в пилотном режиме начнут внедрять новую схему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Пока под новшества попадают четыре школы и два детских сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В основу обеспечения безопасности заложен кластерный принцип. Охранные услуги оказывает одно лицензированное частное охранное предприятие. Все сотрудники школ или детских садов будут обеспечены тревожной кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования. По периметру учреждения контроль обеспечивают несколько десятков видеокамер. Благодаря единому центру хранения видеоданных при проникновении на территорию посторонних лиц информирование всех спецслужб будет происходить автоматически.

В школы, которые участвуют в проекте, ученики будут попадать с помощью карты и через турникеты. Информация с электронной школьной карты, в частности фотография школьника и персональные данные, будет попадать на монитор, находящийся у охранника. Такой же принцип будет действовать и для сотрудников учреждения.

При положительном эффекте кластерный принцип распространят и на другие образовательные учреждения.

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Напомним, что в январе 2018 года в Перми в школе № 127 произошло вооружённое нападение на учеников начального звена и их преподавателя. С травмами были госпитализированы 12 человек. Примечательно, что эта школа не попала в кластер, где внедряют пилотный проект по обеспечению безопасности.

После инцидента, получившего резонанс на федеральном уровне, Пермь посетили уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова и министр образования России Ольга Васильева. Речь шла и о том, что необходимо детально проанализировать пермский инцидент и принять системные меры, чтобы обеспечить безопасность детей в образовательных учреждениях.

С 1 сентября планируется внедрение трехуровневой психологической помощи семье и ребёнку, будут созданы школы родительских компетенций. Принято решение об изменении критерия оценки благополучия семьи.

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