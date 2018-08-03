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В России выросли пошлины на получение загранпаспорта и прав нового образца

Общество

Граждане, оформляющие документы нового поколения через сайт госуслуг, получают скидку в 30%

Москва, 3 августа 2018, 09:26 — REGNUM  С 3 августа в России поднялись госпошлины за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового образца. За биометрический загранпаспорт нужно будет заплатить 5 тыс. рублей, пошлина поднялась на полторы тысячи рублей.

Пошлина на получение документа нового образца на ребёнка в возрасте до 14 лет выросла на тысячу рублей и составляет теперь 2,5 тыс. рублей. За выдачу водительского удостоверения нового образца с сегодняшнего дня нужно будет заплатить 3 тыс. рублей (данная услуга подорожала на 50%).

Следует отметить, что стоимость получения документов старого образца осталась на прежнем уровне. Также необходимо обратить внимание на то, что граждане, оформляющие документы нового поколения через сайт госуслуг, получают скидку в 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля закон об увеличении в России стоимости пошлин на получение водительских прав и загранпаспорта нового образца подписал президент РФ Владимир Путин.

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