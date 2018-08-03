Новый противотуберкулезный диспансер будет открыт в Северной Осетии

Владикавказ, , 09:26 — REGNUM В Северной Осетии завершаются работы по строительству противотуберкулезного диспансера. Одно из крупнейших в республике учреждений здравоохранения будет сдано до конца 2018 года. В настоящее время на территории действующего республиканского противотуберкулезного диспансера одновременно возводятся десять корпусов.

Новый диспансер строят в поселке Южный, в пригороде Владикавказа, на средства, выделенные в рамках федеральной целевой программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе главы и правительства региона. Стоимость объекта составляет 1,27 млрд рублей. Противотуберкулезный диспансер с поликлиникой рассчитан на 250 посещений в смену, а стационар — на 276 коек.

Председатель правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев, побывавший на строительной площадке, отдал поручение министру здравоохранения подготовить список необходимого оборудования для всех корпусов на согласование и провести торги.

Стоит отметить, что в 2019 году в Северной Осетии планируют также начать строить детский противотуберкулезный диспансер.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о необходимость строительства нового противотуберкулезного диспансера в Северной Осетии глава республики Вячеслав Битаров поднимал на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой в 2016 году. По словам Битарова, заболеваемость туберкулезом детей в регионе — одна из самых высоких в Российской Федерации.

Однако старый аварийный диспансер, построенный в конце 40-х годов прошлого века, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и не в состоянии выполнять функции по приему и лечению больных, отметил глава РСО-Алании.