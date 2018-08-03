В Пекине под эгидой ООН стартовал Молодежный предпринимательский форум

Пекин, , 09:20 — REGNUM Молодежный предпринимательский форум в рамках целей ООН по устойчивому развитию начался в Пекине, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Азиатско-Тихоокеанский форум молодежного лидерства, инноваций и предпринимательства проводится совместно Программой развития ООН (UNDP) и Всекитайской федерацией молодежи (ACYF).

Во время двухдневного мероприятия более 300 участников из 30 стран мира обменяются своими мыслями и примут участие в дискуссиях, в том числе с государственными чиновниками, представителями ООН, исследователями и молодыми предпринимателями.

«Китай всегда бил пионером в сфере развития молодежи. В стране один из самых низких уровней безработицы в регионе. Стоя перед вызовами и возможностями четвертой промышленной революции, должны быть осуществлены устойчивые усилия по поддержке молодых предпринимателей», — заявил помощник Генерального секретаря ООН и директор UNDP в Аиатско-Тихоокеанском регионе Сюй Хаолян.

Напомним, что в конце июня в Пекине прошел третий фестиваль молодежи Китая и Африки, в котором также приняли участие несколько сотен участников из 53 африканских стран.

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