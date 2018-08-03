В уезде «долгожителей» на юго-западе Китая скончалась старейшая жительница

Нанкин, Китай, , 09:04 — REGNUM В уезде «долгожителей» в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая на юго-западе страны ушла из жизни 113-летняя жительница, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Хуан Магань родилась в 1905 году и проживала в Бапаньтуне деревни Пинъань автономного уезда Бама Яо. Хуан Магань и еще одна женщина Хуан Масюэ были за мужем за одним мужчиной еще до образования КНР в 1949 году. Они жили вместе одной семьей до тех пор, пока муж не скончался в 2005 году. Хуан Масюэ скончалась в 2012 году.

Стоит отметить, что в уезде Бама Яо проживает порядка 300 тыс. человек, среди которых престарелых жителей старше 90 лет насчитывается более 100. Относительно большое количество долгожителей привлекает к уезду все большее число туристов.

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