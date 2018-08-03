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В Новосибирском зоопарке кошка прикормила двух енотов

Общество

Это не первый случай, когда домашняя кошка принимает чужое потомство

Новосибирск, 3 августа 2018, 08:58 — REGNUM  Обычная кошка стала кормилицей двух маленьких енотов, которых по состоянию здоровья не смогла кормить родная мама, сообщает 3 августа пресс-служба Новосибирского зоопарка.

«Она не только кормит малышей. Она их умывает, согревает своим теплом. Она действительно стала им настоящей мамой», — прокомментировала случай заведующая отделом хищных животных Роза Соловьёва.

Отмечается, что это не первый случай, когда кошка принимает потомство других зверей. В прошлом году она выходила двух детенышей каракала — степной рыси из семейства кошачьих.

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