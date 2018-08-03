В Якутске дом заселили, но не вводят в эксплуатацию: мешает лишний этаж

Якутск, , 09:02 — REGNUM В Якутске снова проблемы — людей заселили в многоэтажный дом, который теперь не получается ввести в эксплуатацию. В здании, построенном компанией ООО «Товары Саха Якутместпрома», незаконно возведён 17-й этаж, а площадь участка, на котором стоит многоэтажка, не соответствует нормативам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации столицы Якутии.

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С жителями дома, которые обеспокоены этой ситуацией, встретились сотрудники мэрии Якутска — исполняющий обязанности главы города Дмитрий Садовников и его первый заместитель по развитию Сергей Игнатенко. Застройщик должен привести 17-й этаж в соответствие нормам технического помещения, уменьшив высоту потолка, пообещали чиновники. После этого мэрия намерена выйти на мировое соглашение с компанией, на которую уже подала иск в суд.

«Застройщик также должен решить проблему с недостающим земельным участком под благоустройство прилегающей территории и один из блоков жилого дома, чтобы получить новое разрешение на строительство», — также отметили в мэрии. Ситуацию чиновники обещали контролировать.

Комментируя ситуацию, жители республики задаются вопросом, где был Госстройнадзор, пока здание возводилось, и советуют снести незаконно построенный объект, «чтобы другим неповадно было строить незаконно», а бывшего главу города Айсена Николаева привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутска инициировала возбуждение уголовного дела в отношении директора ООО «Товары Саха Якутместпрома» Смбата Саакяна, компания которого не только возводила многоэтажку без разрешения на строительство, но и привлекла для этих целей деньги дольщиков. Чем закончилось следствие, неизвестно.