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В минздраве Украины рассказали, какая медпомощь останется бесплатной

Общество

Эксперты считают, что многие бесплатные медуслуги были переведены в разряд платных

Киев, 3 августа 2018, 08:51 — REGNUM  В рамках медицинской реформы жители Украины могут получать бесплатно первичную медицинскую помощь и проведение базовых анализов, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщают 3 августа «Украинские новости».

По ее словам, все бесплатные медицинские услуги предоставляются семейным врачом. Он же бесплатно может провести консультацию, выписать рецепты на лекарства, выписать направления на анализы крови, ВИЧ-инфекции, ЭКГ и другие. Также бесплатно должна предоставляться медпомощь в случае беременности.

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Напомним, многие эксперты критикуют медицинскую реформу, проведенную на Украине, за то, что она лишила граждан многих бесплатных медуслуг. В министерстве здравоохранения Украины опровергают любую критику, заявляя, что вся бесплатная медпомощь остается.

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Медицина
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