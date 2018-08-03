В минздраве Украины рассказали, какая медпомощь останется бесплатной

Киев, , 08:51 — REGNUM В рамках медицинской реформы жители Украины могут получать бесплатно первичную медицинскую помощь и проведение базовых анализов, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщают 3 августа «Украинские новости».

По ее словам, все бесплатные медицинские услуги предоставляются семейным врачом. Он же бесплатно может провести консультацию, выписать рецепты на лекарства, выписать направления на анализы крови, ВИЧ-инфекции, ЭКГ и другие. Также бесплатно должна предоставляться медпомощь в случае беременности.

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Напомним, многие эксперты критикуют медицинскую реформу, проведенную на Украине, за то, что она лишила граждан многих бесплатных медуслуг. В министерстве здравоохранения Украины опровергают любую критику, заявляя, что вся бесплатная медпомощь остается.

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