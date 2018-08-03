На Украине установят рекорд по количеству слепых велосипедистов

Днепропетровск, Украина, , 08:28 — REGNUM Рекорд по количеству тандемов с незрячими велосипедистами планируют установить в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) 12 августа, сообщает 3 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, рекорд будет установлен на тандем-велопробеге «Вижу! Могу! Помогу!» и записан в Книгу рекордов Украины. В велопробеге используются специальные велосипеды, когда один велосипедист едет спереди, а второй — сзади и тоже крутит педали. Таким образом, незрячие люди могут тоже принять участие в велопробеге, сидя на заднем сидении велосипеда. Отмечается, что велопробег пройдет в более чем 20 городах.

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Напомним, ранее на Украине сделали огромный бутерброд с салом весом 200 кг в городе Цюрупинске. Но после установления рекорда оказалось, что бутерброд протух, а люди, попробовавшие его, отравились.

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