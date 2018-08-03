Почти 400 человек в США заразились циклоспорозом из-за салатов в McDonald's

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM В Соединённых Штатах растёт количество заболевших циклоспорозом. Так, по данным управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, по состоянию на 2 августа количество случаев заболевания возросло до 395. При этом отмечается, что все они подтверждены лабораторно.

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В сообщении ведомства уточняется, что кишечная инфекцию была выявилена в 15 штатах. При этом пациенты из Коннектикута, Теннесси и Вирджинии покупали салаты в Иллинойсе, а заразившиеся из Флориды — в Кентукки.

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Согласно выводам предварительного расследования, причиной кишечной инфекции стали салаты из McDonald’s. В середине июля компания решила добровольно прекратить продажу подозрительных салатов в более чем трёх тысячах ресторанах в штатах Иллинойс, Айова, Индиана, Висконсин, Мичиган, Огайо, Миннесота, Небраска, Южная и Северная Дакота, Монтана, Пенсильвания, Западная Вирджиния и Миссури, сообщив, что заменит поставщика. Отмечается, что руководство ресторанов активно сотрудничает с представителями здравоохранения и центром по контролю продуктов и лекарств.

Напомним, вспышка циклоспороза произошла в США весной 2018 года. По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс, с середины мая по первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова было зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's.

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о сложившейся ситуации и существующих рисках и попросил учитывать данную информацию при планировании поездок в Соединённые Штаты.

Добавим, что паразитарное заболевание циклоспороз вызывают простейшие организмы циклоспоры, которые поражают тонкий кишечник. Заболевший жалуется на утомляемость, тошноту, рвоту, чувство распирания в животе, теряет аппетит. В настоящее время циклоспоры обнаружены только у человека, вместе с тем эпидемиология этого заболевания изучена недостаточно.

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