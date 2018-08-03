Модель Zombie Boy скончался в Канаде

Оттава, , 08:04 — REGNUM В Канаде на 33-м году жизни скончался известный своими многочисленными татуировками Рик Дженест, более известный как Zombie Boy. Об этом сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в среду, 1 августа, в городе Монреаль. По предварительным данным, молодой человек, тело которого было обнаружено в жилом доме, покончил с собой.

Напомним, тату-модель Рик Дженест стал известен после своего появления в клипе Леди Гаги.

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