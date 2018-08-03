3 августа в Москве будет жарким и сухим, выходные — с дождями

Москва, , 07:58 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в Москве ожидается жаркая и сухая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +30 °С. По данным Гидрометцентра России, ветер северного, северо-западного направлений 3−8 м/с.

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В столице в последний день рабочей недели будет малооблачно и без осадков. А вот уже в выходные ожидаются кратковременные дожди, которые останутся в регионе как минимум до середины следующей недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым жарким днём первого месяца лета стало 30 июня, когда воздух в Москве прогрелся до +30,6 градусов. А в июле максимальная температура +31,1 градуса была зафиксирована 29 июля.

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