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Трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда находится в критическом состоянии

Общество

Легендарный австриец перенес операцию по пересадке легкого в разгар гриппа

Вена, 3 августа 2018, 08:06 — REGNUM  Трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда находится в критическом состоянии после операции по пересадке легкого, пишет газета Kurier.

Информацию о состоянии 69-летнего австрийца распространили представители Центрального клинического госпиталя Вены (сокр. AKH) вечером 2 августа. Накануне Лауда прервал свой отпуск на Ибице из-за тяжелого гриппа.

«Мы просим понимания, семья не будет делать никаких публичных заявлений. Мы просим оберегать личное пространство семьи Лауда», — сказали представители AKH.

Ники Лауда, чемпион Формулы-1 1975, 1977 и 1984 годов, серьезно пострадал в аварии 1 августа 1976 года, в которой едва не сгорел заживо, и был вынужден перенести пересадку почки и кожи. В настоящее время Лауда является главой собственной авиакомпании Laudamotion и неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

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