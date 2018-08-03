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В МВД России выявили махинации при строительстве заводов в Венесуэле – СМИ

Общество

Бывшего директора КБ им. Кошкина возьмут под стражу сразу после отбывания им первого срока

Москва, 3 августа 2018, 07:44 — REGNUM  Бывший руководитель Конструкторского бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина (входит в госкорпорацию «Ростех») Николай Масляев вновь оказался под подозрением в связи с махинациями при строительстве оружейных заводов в Венесуэле, передает 3 августа РБК со ссылкой на собственные источники.

Впервые Масляев был осужден в 2017 году. Тогда Тверской суд Москвы признал его виновным в растрате 7,5 млн рублей. В настоящее время в отношении него возбуждено новое уголовное дело. По оценкам нынешнего руководства КБ им. Кошкина, речь может идти о сумме, превышающей 150 млн рублей. Решение обратиться в правоохранительные органы ранее принял совет директоров предприятия.

«Ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта может вырасти и до 700−800 млн рублей», — приводит издание слова собеседника, близкого к руководству предприятия.

Отмечается, что Масляев будет взят под стражу по новому делу сразу после отбывания первого срока.

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