Уволенные журналисты организовали политическую акцию по всей Аргентине

Буэнос-Айрес, , 07:41 — REGNUM 2 августа по всей Аргентине прошли одновременно 357 политический акций в поддержку аналогичного числа работников государственного информационного агентства Telám, сообщает агентство Prensa Latina.

С 10 часов утра по местному времени в репортажах Telám в столице и провинциях была поднята тема роли этого информационного агентства в стране. В сети уволенных журналистов поддерживали хэштегом #GritoNacionalporTelam. Кульминацией дня стал митинг перед Культурным центром Киршнер в Буэнос-Айресе, где находится штаб федеральной системы СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне из-за необходимости экономить бюджет в период экономического кризиса в Аргентине власти приняли решение сократить работников государственных СМИ. Из 878 сотрудников Telám были уволены 357.

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