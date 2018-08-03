Следствие проводит экспертизы по делу об убийстве отца тремя дочерьми

Москва, , 07:22 — REGNUM Следователи назначили ряд экспертиз, которые прольют свет по уголовному делу об убийстве тремя сёстрами своего отца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 3 августа, назначена баллистическая экспертиза по изъятому из квартиры оружию.

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От 8 до 20 лет: какой срок грозит сёстрам из Москвы за убийство отца

«По ножу и молотку — последовательные дактилоскопическая и молекулярно генетическая судебные экспертизы, также назначен ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего», — добавили в следственном ведомстве.

Дознаватели продолжают допрос родственников, одноклассников и знакомых обвиняемых в тяжком преступлении девушек, изъяты записи с видеокамер, установленных в подъезде.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было найдено вечером 27 июля 2018 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве.

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По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Девушки признали свою вину, рассказав, что с отцом у них были неприязненные отношения, так как родитель издевался над ними и фактически заставлял их выполнять «роль рабынь». Накануне, 2 августа, по ходатайству следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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