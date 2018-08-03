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Франция остается приоритетным туристическим направлением

Общество

В 2017 году Францию посетило почти 89 млн туристов

Франция остается приоритетным туристическим направлением
Марина Захарова © ИА REGNUM
Париж

Париж, 3 августа 2018, 07:23 — REGNUM  Посещаемость Франции увеличилась в первой половине года, заявило правительство, несмотря на эффект чемпионата мира и знойную погоду, сообщает газета 20 minutes.

«У Франции был рекордный год в 2017 году, и я думаю, что в этом году мы будем оставаться чемпионами мира туризма», — заявил Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министре иностранных дел. В прошлом году Францию посетило почти 89 млн туристов.

Согласно опросу MKG-консалтинг, проведенного среди туристических офисов, гостиниц и ресторанов, уровень заполняемости отелей составляет в среднем 75% (с января по июнь), на 1,5 пунктов больше, чем в первые шесть месяцев 2017 года.

«Сезон начинается позже, но продолжается в сентябре и даже октябре», — отметил Жан-Батист Лемуан.

Государственный секретарь подчеркнул «красивую динамику» посещения Франции, в то время как были опасения относительно эффекта Кубка мира по футболу, некоторые туристы отложили свой отъезд на время матчей.

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Туризм
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