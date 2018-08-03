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Китайский «Ковчег мира» прибыл на Фиджи с гуманитарной миссией

Общество

На церемонии встречи присутствовали коммандер национальной гвардии Фиджи бригадный генерал Апакуки Курусига, посол Китая на Фиджи Цянь Бо

Китайский «Ковчег мира» прибыл на Фиджи с гуманитарной миссией
Nathan Hughes Hamilton
Фиджи

Сува, 3 августа 2018, 07:02 — REGNUM  Китайский морской госпиталь «Ковчег мира» прибыл в столицу Фиджи города Сува с восьмидневным визитом доброй воли с целью оказания гуманитарной медицинской помощи нуждающимся в рамках миссии «Гармония-2018», сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

На церемонии встречи присутствовали коммандер национальной гвардии Фиджи бригадный генерал Апакуки Курусига, посол Китая на Фиджи Цянь Бо, местные жители и китайцы, живущие на Фиджи. Коммандер вооруженных сил Фиджи контр-адмирал Вилиаме Наупото позже провел встречу с командирами и участниками миссии «Гармония-2018» в Казармах Королевы Елизаветы.

«Ковчег мира» за время нахождения на Фиджи будет оказывать медицинскую помощь местным жителям и проживающим там китайцам. Одновременно с этим несколько медицинских бригад также будут размещены в местных медицинских центрах для совместных консультаций по лечению болезней с местными врачами.

Отметим, что Фиджи — это уже третья остановка «Ковчега мира» в 2018 году и второй визит на это островное государство на юге Тихого океана. В предыдущий раз успешный визит прошел в 2014 году.

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Политика Китая
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