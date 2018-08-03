Перинатальный центр Якутии до сих пор не доделали: здание не готово к зиме

Якутск, , 06:22 — REGNUM В Якутии до сих пор не закончено полностью строительство республиканского перинатального центра. Подрядчик работ оставил недоделки и не устранил их в оговоренные сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия».

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На опасения остаться зимовать с незавершёнными работами депутату Госдумы РФ от Якутии Федоту Тумусову пожаловалась директор перинатального центра Татьяна Павлова: здание нужно готовить к холодам. Подрядчик обещал всё доделать, но не сделал это, несмотря на наличие плана-графика работ. Руководство центра вынуждено постоянно напоминать генподрядчику о необходимости полностью завершить строительство объекта.

Депутат Федот Тумусов предложил руководству перинатального центра отправить генподрядчику депутатский запрос с целью ускорить темпы устранения недоделок.

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Напомним, что перинатальный центр Якутии был введён в эксплуатацию 12 марта 2018 года и уже принимает рожениц. В его здании родилось уже более трёх тысяч детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести в эксплуатацию этот объект должны были ещё в 2016 году, затем завершение строительства было отложено на октябрь-2017, но и этот срок не был соблюдён. Анализируя причины опоздания, прокуратура республики пришла к выводу, что управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии не следило надлежащим образом за ходом строительства.

Оказалось, что, выявив нарушения при проверке качества применяемых при строительстве перинатального центра материалов, управление госстроительства и жилищного надзора по республике не приняло в отношении виновных в их поставке меры административного характера.