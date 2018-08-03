Биохимик возрастом 12 лет поступил в крупнейший институт Мексики

Мехико, , 05:25 — REGNUM 12-летний Карлос Антонио Сантамария стал студентом крупнейшего мексиканского вуза — Национального автономного университета Мексики (UNAM), сообщает пресс-служба учебного заведения.

Сообщается, что мальчик уже в девять лет прошел курсы по биохимии и молекулярной биологии. При этом представители университета отмечают высокие умственные способности вундеркинда и его сильное желание учиться.

«Если вход в университет для меня будет закрыт, я пролезу через окно», — цитирует пресс-служба слова мальчика.

Также в университете иронически подчеркнули, что он будет единственным студентом, которого до аудитории будут за руку провожать родители.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году 12-летний американец Джереми Шулер поступил в Корнелльский университет США. Среднее образование вундеркинд получил дома, его родителями были инженерами в сфере аэрокосмических разработок.

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