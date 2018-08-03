Руки дошли: ЕСПЧ зарегистрировал жалобу журналиста на блокировку Telegram

Страсбург, Франция, , 02:16 — REGNUM Жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram зарегистрировал Европейский суд по правам человека, написал в Telegram-канале Павел Чиков, глава международной правозащитной группы «Агора».

Уточняется, что, как только сможет, суд приступит к рассмотрению иска.

Напомним, жалоба направлена в ЕСПЧ в апреле 2018 года. Соавтором обращения Плющева является журналист Олег Кашин. Оба истца указали, что блокировка мессенджера нарушает свободу выражения их мнения и право на неприкосновенность частной жизни.

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