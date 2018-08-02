На Украине выросло число ложных сообщений о минировании объектов

Киев, , 23:11 — REGNUM С начала 2018 года на Украине зарегистрировали 1700 сообщений о минировании объектов, сообщил первый заместитель руководителя национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщили 1 июля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Чиновник отметил, что в течение всего 2017 года подобных сообщений было всего 700.

«Большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса — 985 случаев из 1,5 тысяч. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрировано на территории Российской Федерации», — рассказал Аброськин.

Полицейский отметил, что сообщения о минировании направлены на нагнетание напряжения в обществе и дестабилизацию ситуации на Украине.

Напомним, в конце 2017 года в России был зафиксирован вал ложных сообщений о минировании объектов. Жертвами телефонных террористов стали сотни тысяч людей

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