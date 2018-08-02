В центре Челябинска повредили памятник Ленину

Челябинск, , 22:41 — REGNUM В Челябинске приостановлены работы по реконструкции памятника Ленину на площади Революции. Сам памятник — под угрозой обрушения, заявляют в КПРФ.

Выяснилось, что работы по утилизации старого гранита велись с нарушением технологий, отмечают в местном отделении КПРФ. Гранит был прочно прикреплен к фундаменту с помощью толстого слоя бетона. Это давало ему возможность держаться годы и десятилетия. Теперь гранит отбили и надёжность конструкции оказалась под угрозой.

Также представители КПРФ отмечают, что надпись «В. И. Ленин/ От трудящихся Челябинска» была выбита зубилом. При этом эксперты ранее утверждали, что её можно было аккуратно снять, обновить и потом вернуть на место. Теперь этого не случится, говорят коммунисты.

Сейчас работы приостановили. В течение недели планируется подготовить акт о нарушениях, оценить размер ущерба и скорректировать проект.

Напомним, в мае мэрия города подписала контракт с пермским ООО «Евразия-Сервис» на реконструкцию памятника и прилегающей площадки. Цена вопроса составила 14,8 млн рублей. Работы начались в конце июня.

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