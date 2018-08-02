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В Челябинской области обновят противопожарную и спасательную технику

Общество

Из областного бюджета выделено 65 млн рублей

Челябинск, 2 августа 2018, 22:09 — REGNUM  В Челябинской области поисково-спасательные и противопожарные службы оснастят современной техникой. В 2018 году из облбюджета на эти нужды выделено 65 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В январе-июне было закуплено две новые цистерны на общую сумму 10 млн рублей. В планах купить ещё четыре автоцистерны на общую сумму 30 млн рублей. В том числе и автомашину с лестницей длиной в 19 метров. Аукцион уже объявлен.

Транспорт, который будет заменён, планируют передать муниципалитетам для подразделений добровольной пожарной охраны.

Ещё в августе на территории Красногорска в Еманжелинском районе намерены сдать новое пожарное депо на сумму 17,5 млн рублей. Также современной техникой оснастят областную поисково-спасательную службу.

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Противопожарная безопасность
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