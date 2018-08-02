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Генпрокурор Украины: Следствие по делу о расстреле майданщиков завершено

Общество

Луценко встретился с родственниками погибших

Киев, 2 августа 2018, 21:55 — REGNUM  Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает окончательный результат экспертиз по делу о расстреле боевиков Майдана в феврале 2014 года, а в целом следствие завершено, заявила спикер генпрокурора Лариса Сарган 2 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

О состоянии расследования Юрий Луценко рассказал во время встречи с представителями общественных организаций Евромайдана, а также родственниками погибших боевиков.

Генпрокурор также отметил, что украинские суды дали разрешение на заочное расследование деятельности практически всех высших лиц государства времен Януковича.

Напомним, в конце 2017 года на итальянском телеканале Matrix вышел фильм-расследование «Украина, скрытые истины», в котором грузинские снайперы рассказали о том, как убивали майданщиков и украинских правоохранителей по заказу нескольких лидеров переворота.

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