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Заколол раненого вилами: На Южном Урале будут судить живодера

Общество

Нанес раненой собаке удары вилами

Куса, Челябинская область, 3 августа 2018, 05:12 — REGNUM  Обвинительное заключение утверждено в отношении жителя города Кусы (Челябинская область), жестоко убившего соседскую собаку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что 53-летний кусинец обвиняется в преступлении по части 1 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель.

Кусинец совершил злодеяние в мае 2018 года: он дважды выстрелил в соседскую собаку из ружья.

«После чего, продолжая свои преступные действия, нанес раненой собаке удары вилами, что повлекло гибель животного», — сообщили в прокуратуре.

Максимальное наказание, которое грозит кусинцу — три года лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле житель Кургана выбросил кота из окна многоэтажного дома и, сняв происходящее на видео, выложил повествование о своем злодеянии в социальной сети.

Читайте подробнее: «Не думал, что он сдохнет»: курганец снял процесс убийства кота на видео

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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