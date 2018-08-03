Заколол раненого вилами: На Южном Урале будут судить живодера

Куса, Челябинская область, 3 августа 2018, 05:12 — REGNUM Обвинительное заключение утверждено в отношении жителя города Кусы (Челябинская область), жестоко убившего соседскую собаку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уточняется, что 53-летний кусинец обвиняется в преступлении по части 1 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель.
Кусинец совершил злодеяние в мае 2018 года: он дважды выстрелил в соседскую собаку из ружья.
«После чего, продолжая свои преступные действия, нанес раненой собаке удары вилами, что повлекло гибель животного», — сообщили в прокуратуре.
Максимальное наказание, которое грозит кусинцу — три года лишения свободы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле житель Кургана выбросил кота из окна многоэтажного дома и, сняв происходящее на видео, выложил повествование о своем злодеянии в социальной сети.
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