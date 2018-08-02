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Омбудсмен: Воспитанники приюта на Волыни пожаловались на домогательства

Общество

Сейчас в приюте находится все руководство области

Рожище, Украина, 2 августа 2018, 21:42 — REGNUM  Во время инспекции приюта в городе Рожище Волынской области три ребенка пожаловались на сексуальные домогательства со стороны руководства приюта, а у десятерых выявлены следы побоев, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 2 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

В данный момент в приюте находятся 33 ребенка в возрасте от трех до восемнадцати лет.

«Дети рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и обижают нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора касался различных частей тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась — сказала, что они всё выдумывают», — рассказала чиновница.

По словам Денисовой, губернатор Волынской области Александр Савченко нашел место, куда переведут детей, в то время как с администрацией приюта будет работать полиция.

«Как выяснилось, директор заведения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнула Денисова.

Напомним, в начале июля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание единого реестра педофилов, а также ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми, включая химическую кастрацию и пожизненное заключение.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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