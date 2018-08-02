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Абитуриенты из Узбекистана могут поступать в вузы Таджикистана

Общество

Студенты смогут также доучиваться в учебном заведении соседней страны

Абитуриенты из Узбекистана могут поступать в вузы Таджикистана
Иллюстрация: Molbulak.ru
Узбекские абитуриенты

Ташкент, 2 августа 2018, 21:02 — REGNUM  С 2018/2019 учебного года абитуриенты из Узбекистана могут поступить в высшие учебные заведения Таджикистана, сообщает 2 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на председателя комитета парламента Таджикистана Лутфию Раджабову.

По его словам, возможность была достигнута благодаря нескольким соглашениям между вузами двух стран. Кроме того, студенты могут доучиваться в учебном заведении соседней страны.

Заместитель председателя комитета молодежи и спорта при правительстве Таджикистана Дилноза Азмадзода сказала, что после визита в Душанбе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева было налажено сотрудничество с союзом молодежи Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

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Таджико- узбекские отношения
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