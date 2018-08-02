Четверг, 2 Августа 2018 года
20:43:38 МСК

Красный Крест: Новая вспышка Эболы в Конго будет «очень тяжелой»

Общество

Заболевание распространяется в провинции Северное Киву

Красный Крест: Новая вспышка Эболы в Конго будет «очень тяжелой»
Бёклин Арнольд. Чума. 1898

Киншаса, 2 августа 2018, 20:38 — REGNUM  Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) считает, что новую вспышку лихорадки Эбола в Конго будет гораздо сложнее сдержать, чем предыдущую, 2 августа передает агентство Associated Press.

По словам руководителя IFRC в странах Африки Фатуматы Нафо-Траоре, ситуация «очень тяжелая» — заболевание распространяется в провинции Северное Киву, где много лет не прекращается борьба правительства и местных вооруженных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент минздрав Конго подтвердил четыре случая заражения лихорадкой Эбола на северо-востоке страны. «Неподтвержденных» смертей от Эболы в Северном Киву уже более 20.

Читайте также: В Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лихорадка Эбола
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить