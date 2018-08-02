Красный Крест: Новая вспышка Эболы в Конго будет «очень тяжелой»

Киншаса, , 20:38 — REGNUM Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) считает, что новую вспышку лихорадки Эбола в Конго будет гораздо сложнее сдержать, чем предыдущую, 2 августа передает агентство Associated Press.

По словам руководителя IFRC в странах Африки Фатуматы Нафо-Траоре, ситуация «очень тяжелая» — заболевание распространяется в провинции Северное Киву, где много лет не прекращается борьба правительства и местных вооруженных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент минздрав Конго подтвердил четыре случая заражения лихорадкой Эбола на северо-востоке страны. «Неподтвержденных» смертей от Эболы в Северном Киву уже более 20.

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