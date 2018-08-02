Предложения ОНФ будут включены в нацпрограмму «Развитие культуры и туризма»

Елабуга, Татария, , 20:34 — REGNUM Народному фронту удалось наладить конструктивный диалог с Министерством культуры по работе над национальной программой «Развитие культуры и туризма». Всего в правительство РФ уже было направлено 20 предложений ОНФ к программе и, как стало известно, большая часть из них будет учтена в дальнейшей работе. Об этом заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, выступая в Елабуге на Межрегиональной конференции «Культура и духовность — основа укрепления гражданской идентичности народов России», в которой приняли участие представители из более чем 20 регионов.

Алексей Анисимов рассказал, что эксперты Народного фронта занимаются сбором предложений в национальные проекты и программы. Всего эксперты ОНФ уже представили 2500 предложений, из них примерно 10% относятся к сфере культуры. В правительство было направлено 20 предложений ОНФ к нацпроекту по культуре. Они касаются ревизии и реновации учреждений культуры в регионах, обновления материально-технической базы театров, библиотек, детских школ искусств, поддержки добровольческих движений. И, как уже стало известно, большая часть предложений ОНФ будет учтена в дальнейшей работе.

«Нам удалось наладить конструктивный диалог с Минкультуры, — подчеркнул Алексей Анисимов, — Мы рекомендовали представителей Народного фронта в общественно-деловые советы при федеральных министерствах, чтобы эффективно контролировать выполнение госпрограмм. Имея опыт в выстраивании механизма по учету властями мнения граждан при благоустройстве дворов и городских общественных пространств, мы могли бы поделиться с Минкультуры информацией о наиболее востребованных запросах жителей из малых городов и сельской местности».

Кроме того, от региональных активистов ОНФ дополнительно поступило 327 предложений к нацпроектам и нацпрограммам, из них 58 предложений — из Приволжского и Уральского федеральных округов. Чаще всего в предложениях затрагиваются кадровые проблемы в сфере культуры, повышение квалификации работников (24% предложений); на втором месте — вопросы капитального ремонта, реконструкции и переоснащения объектов культуры (22%).

«Например, для регионов очень важно обновление материальной базы учреждений культуры, — пояснил Алексей Анисимов, — В частности, в музыкальных школах не хватает этнических музыкальных инструментов. Эксперты из регионов также обращают внимание на то, что нужно осуществлять мониторинг кадрового обеспечения учреждений культуры, размещать целевой заказ в вузах на этих работников; привлекать волонтеров к работе в организациях культуры и к работе по восстановлению памятников, а также развивать систему долгосрочных грантов (до 3 лет) для НКО. Нам показалось интересным и предложение, поступившее сразу из нескольких регионов, о необходимости развивать самобытные национальные традиции, популяризировать среди детей и молодежи фольклор».

Часть этих предложений после обсуждения на площадках ОНФ будет также направлена в правительство РФ для учета при разработке национального проекта по культуре, который готовится в рамках нового «майского указа» президента.

Алексей Анисимов также особо подчеркнул, что национальная программа в сфере культуры — одна из наиболее сложных для оценки, поскольку в нацпрограмму необходимо закладывать конкретные целевые показатели и именно под эти показатели выделяются бюджетные средства.

«Из-за этого продвижение ряда проектов тормозится, — отметил руководитель исполкома ОНФ, — Так, в нацпрограмму пока не вошли предложения по формированию привлекательного культурного имиджа регионов, т.к. нет четкого понимания конечного результата этой деятельности и конкретные целевые показатели здесь сформулировать очень сложно. Но ведь сфера культуры не всегда может оцениваться с точки зрения экономических процессов, необходимо смотреть на все происходящие в ней процессы. В любом случае, эта задача не может быть решена без участия самих жителей. Мы со своей стороны запустили собственный проект «С чего начинается Родина», нацеленный на развитие локального патриотизма».

Алексей Анисимов также напомнил над чем работали эксперты ОНФ в сфере культуры в предыдущие годы. Например, активистам ОНФ в 2017 году удалось добиться увеличения грантов для театральных деятелей: что часть грантов для творческих коллективов не индексировались в течение 2012 — 2016 гг. Но после того, как вопрос федеральной поддержки ведущих театров был поднят перед президентом РФ Владимиром Путиным на Медиафоруме ОНФ в апреле 2017 года, было принято решение, что с 2018 г. грантовая поддержка ведущих театральных коллективов увеличится с 5,3 млрд до 8,4 млрд руб.

Весомый вклад представители Народного фронта внесли и в сохранение мемориальных комплексов «Вечный огонь».

Президент РФ Владимир Путин в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии ОНФ обеспечить учет и бесперебойное функционирование на территории страны мемориалов «Вечный огонь».

ОНФ провел мониторинг состояния памятных мемориалов в регионах, а депутаты Госдумы от ОНФ приняли активное участие в разработке соответствующего законопроекта. В июле этого года законопроект, в котором впервые был законодательно закреплен статус «Вечных огней» и «Огней памяти», а также уточнены полномочия органов власти и местного самоуправления по учету таких объектов, был принят.

Активисты Народного фронта также инициировали обсуждение вопросов развития многофункциональных культурных центров, которые могли бы совмещать в себе функции кинозала, концертного и виртуального зала, театральной сцены, выставочного пространства. Пока единственный такой центр в стране открыт во Владивостоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Медиафоруме ОНФ в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что подобные центры должны появиться в каждом федеральном округе. По итогам форума глава государства поручил создать такой центр в Калининграде.