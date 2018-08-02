Эксперт: история гибели журналистов в ЦАР похожа на провокацию

Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM Поездка российских журналистов в ЦАР была организована не просто плохо, а «за гранью», эту историю можно заносить в учебники как пособие о том, как не надо организовывать подобные командировки, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 августа, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

30 июля в ЦАР погибли трое российских журналистов. Они находились в республике по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, но въехали в страну по туристическим визам, без охраны и не предупреждали о своей поездке консульские органы. Проводится расследование.

Это не просто плохо организованная командировка. Это что-то за гранью. У нас в России такие поездки часто готовят плохо, такие уж мы безбашенные. Но даже на таком фоне это чересчур.

Меня удивляет версия о том, что в их гибели могла быть заинтересована та частная военная компания, о которой они якобы и собирались делать расследование. Они ведь туда даже не попали. Зачем их убивать?

В обратной версии есть по крайней мере какая-то логика. То есть можно предполагать, что мотивом убийства было создание повода и эскалация информационной войны.

Нельзя исключать и финансового мотива. 8,5 тысяч долларов — для тех мест это огромные деньги.

Их смерть — на совести тех, кто отправил их туда неподготовленными. И вся эта история похожа на спланированную провокацию.

К сожалению, журналисты в нашей стране очень плохо защищены от непрофессионализма собственных начальников, которые отправляют их в командировки. Отправка неподготовленных групп — весьма распространенное явление. А в этом случае к тому же контракт, скорее всего, был заключен лишь на словах.