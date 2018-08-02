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В Санкт-Петербурге появился Крымский сквер

Общество

Он напомнит об историческом событии 2014 года

В Санкт-Петербурге появился Крымский сквер
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Крымский сквер в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа 2018, 17:58 — REGNUM  Сквер на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе Санкт-Петербурга официально получил наименование «Крымский сквер». Соответствующее постановление подписал губернатор города, сообщили 2 августа в районной администрации.

Крымский сквер создавали и обустраивали на протяжении двух лет. Раньше на его месте был пустырь, на котором постепенно высадили деревья и кустарники, проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и фонари.

«Финальным этапом оформления сквера стала установка информационных стендов, ротонды в стиле крымской архитектуры и оформление технических строений по краям сквера тематическим рисунками», — рассказали в администрации.

Название сквера должно напоминать петербуржцам об одном из самых важнейших событий в новейшей истории страны — возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации весной 2014 года.

Благоустройство Крымского сквера выполнено за счет внебюджетных средств.

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