Хотели увидеть Париж и умереть... И такое разочарование!

Париж, , 17:51 — REGNUM Иностранные туристы, много месяцев планировавшие визит в Париж, разочарованы закрытием Эйфелевой башни из-за забастовки сотрудников, 2 августа передает агентство Associated Press.

«Это мой первый раз в Париже, я очень хотел увидеть Эйфелеву башню и город с высоты, но теперь она закрыта… Я разочарован», — заявил журналистам турист из Германии Нико Шульце Билк.

Как истинный немец, Нико планировал свою поездку за восемь месяцев и не представляет, как это возможно — побывать в Париже и не посетить Эйфелеву башню.

«Мы очень разочарованы! Мы забронировали посещение верхнего этажа Эйфелевой башни за месяц», — сообщила журналистам Кэролин Брауэнд, приехавшая в Париж с семьёй из Швейцарии.

В настоящий момент неизвестно, когда закончится забастовка работников Эйфелевой башни. Три сотни сотрудников не готовы возобновить работу, пока администрация не придумает, как справиться с многочасовыми очередями из-за высокого процента забронированных посещений.

«Были дни с трехчасовыми очередями. Некоторые пожилые люди теряли сознание… Мы не хотим переживать это снова в августе», — сообщил журналистам представитель профсоюза работников Эйфелевой башни Денис Вавассори.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа сотрудники Эйфелевой башни объявили бессрочную забастовку. Главный символ и туристическая достопримечательность Парижа закрыта для посещения туристов.

Читайте также: Работники Эйфелевой башни объявили забастовку