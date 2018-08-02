Власти Китая провели масштабную зачистку интернет-порталов

Пекин, , 17:48 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики провели крупномасштабную проверку ведущих онлайн-платформ с музыкой и видеороликами, удалив оттуда тысячи музыкальных файлов, комментариев и видеороликов неправомерного содержания, сообщает 2 августа пресс-служба министерства культуры и туризма КНР.

Основанием для удаления материалов являлась пропаганда в них милитаризма, фашизма и насилия. В ряде случаев ведомство рекомендовало местным властям провести строгое расследование.

«С 18 музыкальных онлайн-ресурсов удалены 4664 музыкальных продукта, более 100 тысяч видеороликов, свыше 4,3 тысячи комментариев пользователей, порядка 4,5 тысячи аватаров и никнеймов. Также были удалены 977 анимационных продуктов, 167 комиксов и карикатур», — указано в сообщении министерства.

Кроме того, министерство культуры и туризма КНР обязало 27 онлайн-платформ, размещающих видеоролики и музыку, самостоятельно проверить их содержание и удалить файлы, нарушающие предписанные стандарты.

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