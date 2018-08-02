За 11 лет в Италии из-за жары умерло 24 тысячи человек

Рим, , 17:31 — REGNUM С 2005 по 2016 год в городах Италии из-за последствий жары умерло почти 24 тысячи человек, сообщает в четверг, 2 августа, La Repubblica со ссылкой на данные исследования, проведенного Департаментом эпидемиологии региона Лацио (Рим).

Специалисты отметили, что из-за климатических изменений самая сложная ситуация наблюдается именно в крупных населенных пунктах. Это связано с большим количеством асфальтированных дорог, машин и кондиционеров — все эти факторы дополнительно «разогревают» атмосферу приблизительно на 4−5 градусов.

Эксперты призвали правительство и парламент страны разработать план адаптации к изменениям климата, а также проводить необходимую работу для профилактики последствий жары в крупных городах.