После длительного зноя в Петербурге ждут грозу с ветром

Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Штормовое предупреждение распространило 2 августа ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Согласно прогнозу синоптиков, на который ссылаются спасатели, после многодневной 30-градусной жары в Северной столице ожидается гроза с ветром.

Такой прогноз сделан на пятницу, 3 августа. В последний рабочий день недели днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Будет дуть западный, северо-западный ветер — ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха 3 августа ночью +17…+19 градусов, днём +27…+29 градусов.

А уже с субботы, 4 августа, жара начнет понемногу отступать из Петербурга. Дневная температура не поднимется выше +26 градусов, а 5 августа днем будет не выше +25 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области 3 августа также ждут грозу с ветром порывами до 15 м/с, а температура воздуха днем местами будет достигать +31 градуса. 4 августа также возможны кратковременные дожди, ливни, грозы. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днём +22…+27 градусов. 5 августа характер погоды не изменится, но станет чуть прохладнее: ночью +14…+19 градусов, днём +21…+26 градусов.

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