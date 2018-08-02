После ЧМ-2018 временные конструкции «Екатеринбург Арены» разбирают

Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM В Екатеринбурге начали разбирать временные конструкции «Екатеринбург Арены», которая в июне приняла четыре матча в рамках ЧМ-2018. Работы начались утром 2 августа.

Начать их планировалось ещё в середине июля, а закончить осенью. Работы стартовали с задержкой. Успеют ли рабочие разобрать все конструкции, покажет время.

Отметим, также в планах разборка временных трибун стадиона. Их могут убрать уже в 2019 году.

Напомним, «Екатеринбург Арена» приняла матчи ЧМ-2018 15, 21, 24 и 27 июня. Также в течение всего чемпионата работала фан-зона в парке им. Маяковского.