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После ЧМ-2018 временные конструкции «Екатеринбург Арены» разбирают

Общество

Работы начались с задержкой

После ЧМ-2018 временные конструкции «Екатеринбург Арены» разбирают
Алексей Банников © ИА REGNUM
Екатеринбург-Арена

Екатеринбург, 2 августа 2018, 17:06 — REGNUM  В Екатеринбурге начали разбирать временные конструкции «Екатеринбург Арены», которая в июне приняла четыре матча в рамках ЧМ-2018. Работы начались утром 2 августа.

Начать их планировалось ещё в середине июля, а закончить осенью. Работы стартовали с задержкой. Успеют ли рабочие разобрать все конструкции, покажет время.

Отметим, также в планах разборка временных трибун стадиона. Их могут убрать уже в 2019 году.

Напомним, «Екатеринбург Арена» приняла матчи ЧМ-2018 15, 21, 24 и 27 июня. Также в течение всего чемпионата работала фан-зона в парке им. Маяковского.

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