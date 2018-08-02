В большинстве детсадов Адыгеи нарушены санитарные нормы: прокуратура

Майкоп, , 17:03 — REGNUM В 113 из 126 детских садов на территории Адыгеи выявлены нарушения требований федерального законодательства, санитарных норм и правил. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея по итогам проведения проверок. Прокуроры пришли в детские сады после группового случая заболевания дизентерией воспитанников и персонала в одном из детских садов Майкопа.

По данным прокуратуры, в ряде детских садов нарушался дезинфекционный режим, а также не соблюдались условия для обеззараживания посуды. При проверках выявлены многочисленные случаи использования в детских садах посуды из пластмассы, либо со сколами, трещинами, отсутствовало достаточное количество холодильного оборудования. Выявлены также и нарушения со стороны персонала детсадов к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене.

Прокуратура установила: далеко не во всех детских дошкольных учреждениях соблюдаются требования к питанию детей. Так, при проверках был выявлен случай поставки в детский сад колбасных изделий и сливочного масла, которые не соответствовали требованиям Технических регламентов.

В общей сложности за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 200 должностных лиц, к административной ответственности — 120. О результатах проверок также проинформирован глава Республики Адыгея, сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале-марте в Майкопе было зарегистрировано несколько десятков случаев заболевания дизентерией, в том числе около 20 человек — воспитанники одного из детсадов, а также сотрудники детского сада, родители детей.