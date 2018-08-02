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В Италии у мафии изъяли недвижимость и имущество на 60 млн евро

Общество

Глава МВД Маттео Сальвини отметил, что «день начался хорошо»

Палермо, Италия, 2 августа 2018, 16:54 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии изъяли в государственную собственность недвижимость и иное имущество, принадлежавшее связанному с мафией гражданину, на общую сумму почти в 63 млн евро, сообщает Il Messaggero в четверг, 2 августа.

Среди секвестированного имущества — банковские счета, здания бизнес-центров и иные объекты недвижимости, в том числе бывшее здание отеля Kempinsky в Палермо. По версии итальянского государства, владелец был одним из «казначеев» мафиозной группировки.

«У мафии изъяли 60 миллионов. Арестованы 45 членов преступной группировки. День начался хорошо», — написал на своей странице в Twitter глава МВД Маттео Сальвини.

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Политическая жизнь Италии
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