Правительство Киргизии: бесплатных билетов на Игры кочевников не будет

Бишкек, , 16:53 — REGNUM Билеты на III Всемирные игры кочевников будут продаваться для всех на равных условиях. Бесплатных билетов для определенных категорий граждан или чиновников не предусмотрено. Об этом стало известно в ходе правительственного совещания, передает http://www.gov.kg/?p=120719&lang=ru пресс-служба кабинета министров.

По словам участников совещания, такой подход к этому вопросу является справедливым, поскольку спонсоры мероприятия вложили в его организацию крупные денежные суммы.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что собранные от продажи билетов деньги будут направлены на поддержание в рабочем состоянии и дальнейшее развитие ипподрома в Чолпон-Ате (город на побережье озера Иссык-Куль, региональный туристический центр — Прим. ИА REGNUM ).

В свою очередь, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев акцентировал внимание на важности Игр кочевников для репутации страны и заявил, что «за допущенные недоработки руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность».

ИА REGNUM напоминает, что первые Всемирные игры кочевников состоялись в сентябре 2014 года на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Вторые прошли в начале сентября 2016 года. Открытие третьих запланировано на 2 сентября 2018 года. Стоимость билетов — от 400 до 4900 сомов (от 360 до 4500 рублей по текущему курсу).

Отметим, что власти Киргизии пригласили в качестве почетных гостей на Игры кочевников Анджелину Джоли, Леонардо Ди Каприо и Джеки Чана, а также руководителей семи государств.